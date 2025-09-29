Министерство по налогам и сборам сообщает, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2024 года №704/22 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 года №924/16» с 1 ноября 2025 г. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории М2 (перевозки в маршрутных такси), вводится обязанность использовать платежные терминалы.

Введение данной нормы не исключает возможность осуществлять расчеты за оказанные услуги по перевозке пассажиров наличными денежными средствами и предоставляет право потребителю производить оплату в безналичной форме с использованием банковских платежных карточек или иного платежного инструмента (например, QR-кода).

