За истекший период этого года на территории района произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди. Одно из ДТП было совершено водителем, управлявшим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В нем пострадало три человека, двое из них несовершеннолетние дети. Во втором по вине тракториста погибло два человека, находившихся в транспортном средстве. По данным фактам возбуждены уголовные дела в отношении виновных.

О том, какая ответственность предусмотрена ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь за нарушение правил дорожного движения рассказывает председатель суда Буда-Кошелевского района Святослав Данич:

– За нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения ч.1 указанной статьи виновное лицо наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

В соответствии с ч.2 данной статьи за то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, виновное лицо наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Согласно ч.3 за совершение деяния, предусмотренного ч.1 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, виновное лицо наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Часть 4 этой статьи предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения. За что виновное лицо наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В соответствие ч.5 деяние, предусмотренное ч.4 настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц влечет наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Следует отметить, что под транспортным средством, понимается механическое транспортное средство, предназначенное для движения по дороге и для перевозки пассажиров, грузов или установленного на нем оборудования, а также шасси транспортного средства и самоходная машина.

По материалам Буда-Кошелевского районного суда подготовила

Татьяна ТИТОРЕНКО