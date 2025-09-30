Такая форма работы, как День сельского Совета, позволяет качественно изучить деятельность всех учреждений и организаций, расположенных на территории сельсовета, а также детально проработать и внести предложения по улучшению качества жизни людей, проживающих в сельской местности. Именно в таком формате председатели сельских Советов депутатов комплексно изучили все направления деятельности Губичского сельского исполнительного комитета, сельского Совета депутатов и в рамках обмена опытом обсудили вопросы, требующие повышенного внимания со стороны органов местной власти.

Как подчеркнул председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, данная работа способствует повышению качества жизнеобеспечения населения, профессионального уровня председателей сельских Советов депутатов и является примером эффективного взаимодействия коллектива. Внесенные предложения по улучшению деятельности в различных направлениях будут применены председателями сельских Советов депутатов на своих территориях.

В ходе мероприятия также было проведено обучающее занятие. Заведующий сектором юридическим райисполкома Виктория Рогалевич акцентировала внимание на ведении делопроизводства и подготовке проектов решений для рассмотрения на заседании исполкомов, сессий сельского Совета депутатов. Депутат районного Совета депутатов по Школьному избирательному округу №7, главный государственный санитарный врач района Сергей Антонов остановился на теме благоустройства территорий, состояния торговых и других объектов, ознакомил с результатами мониторинга РайЦГЭ. Директор опытного лесхоза Сергей Лозко обсудил с присутствующими вопрос передачи земельных участков на баланс предприятия.

Евгений Коновалов

Фото автора и Татьяны Титоренко