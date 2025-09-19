На встрече обсудили расширение наработанных регионами торгово-экономических и гуманитарных контактов.

Как подчеркнул Дмитрий Петрожицкий, Российская Федерация и ее регионы были и остаются основными стратегическими партнерами во всех отраслях и направлениях. Конкретно с Алтайским краем у Гомельщины сложились продуктивные взаимовыгодные отношения. Экспорт товаров растет с хорошим темпом. Крепнут связи в агропромышленной сфере. Алтайские аграрии по достоинству оценили зерно- и кормоуборочные комбайны «Гомсельмаша». Из девяти тысяч машин в мехпарке края каждая пятая — гомсельмашевская.

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов отметил значительные успехи в экономическом развитии Гомельской области и всей Беларуси. Он подчеркнул готовность алтайской стороны укреплять сотрудничество с гомельскими коллегами по всем вопросам. Одно из приоритетных — сельское хозяйство.

