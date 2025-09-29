Время отключения с 9.00 до 17.00:

— аг. Широкое — ул. Брагинская, Широковская, Пучинская.

Время отключения с 9.00 до 14.00:

— г. Буда-Кошелево — пер. 1-й Базарный, 2-й Базарный, Интернациональный, ул. 16 лет Октября, Прищепы, Новая, 21-го Партсъезда, Базарная, Победы, 50 лет Октября (18-26), Горького (39-67), Калинина, 1-3, Кооперативная, Трудовая, Лесная, Первомайская, Интернациональная, Коммунальная, Советская (43-67).

Плановые отключения электроэнергии необходимы для ремонта и диагностики оборудования.

Возможны изменения. Актуальную информацию смотрите на сайте «Гомельэнерго».