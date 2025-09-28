Что зачастую больше всего нужно пожилым гражданам? В первую очередь – внимание и поддержка, которые они могут получить не только от родственников, но и от волонтеров. Причем нередко возраст самих помощников не сильно отличается от возраста адресатов. Находясь на заслуженном отдыхе, некоторые люди не только продолжают идти в ногу со временем, но и помогают это делать другим.

Одним из волонтеров является председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко. Вместе с членами БРСМ, учащимися аграрно-технического колледжа он помогает в наведении порядка на придомовых территориях пожилых жителей района. Александр Васильевич часто участвует в мероприятиях, проводимых в территориальном центре социального обслуживания населения. Он заряжает своими оптимизмом не только представителей старшего поколения, но и молодежь.

Не считает, что почтенный возраст в тягость, и жительница поселка Зеленый Дуб Людмила Федина. Она оказывает поддержку пожилым гражданам в освоении интернет-пространства.

– Для меня Интернет – это окно в мир. Благодаря ему я общаюсь с одноклассниками, которые проживают в других странах, читаю новости, – подчеркнула Людмила Петровна.

Также волонтер пишет стихи, рисует, поет, занимается скандинавской ходьбой и участвует в республиканском фестивале по ней. Ее подруга Людмила Овчинникова в Интернете чаще всего смотрит видеоролики по квантовой физике, астрономии, психологии, философии.

– Мне интересны эти темы, я их изучаю. А еще занимаюсь рукоделием. Чтобы овладеть современными технологиями в данном направлении, посещаю тематические сайты, – отмечает она.

Волонтером является и жительница г. Буда-Кошелево Екатерина Прокопенко. Она всегда готова помочь своей подруге Раисе Козловой в наведении порядка на придомовой территории, во дворе, на огороде.

– Мы дружим более 40 лет. По состоянию здоровья мне зачастую бывает непросто навести порядок, и тогда я обращаюсь к Екатерине Архиповне. Звоню подруге, прошу прийти подмести во дворе, прополоть грядки на огороде, убрать листья, и она никогда не отказывает. Большое ей за это спасибо, – благодарит Раиса Козлова.

Александр Куриленко, Екатерина Прокопенко, Людмила Федина и Людмила Овчинникова являются членами волонтерского движения «Серебряный возраст», созданного в территориальном центре социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района. Сегодня в «Серебряном возрасте» – 24 участника. Волонтеры преследуют лишь одну цель: оказать помощь тем, кто в ней нуждается. И делают это по зову души.

Евгений Коновалов

Фото автора