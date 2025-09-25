СВОМС посвящен принимаемым мерам по улучшению качества жилищно-коммунального обслуживания населения, совершенствованию подходов и механизмов их оказания. Участие в Совете приняли представители Гомельской области.

«Работа этой сферы всегда на виду, а порядок – наш национальный бренд. Следует отметить, что основная часть вопросов решается на местах. Вместе с тем, есть ряд вопросов, требующих решения на законодательном уровне. Нами были подготовлены предложения для урегулирования вопросов в части регистрации, содержания и разведения животных-компаньонов, выгула собак и другие. Также внесены предложения по закреплению земель общего пользования за участниками совместного домовладения по многоквартирным домам», – отметила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

Гомельщина официально