Малина хоть и является достаточно неприхотливой культурой, но все же нуждается в выполнении определенных работ для подготовки к зиме. Осенние процедуры разделяют на несколько этапов и выполняют их поочередно. Это позволяет сохранить кусты ухоженными и здоровыми до следующего года.

Осенний уход за малиной

При уходе за малиной осенью выделяют 2 главных периода: раннеосенний и позднеосенний. Ранним периодом является конец августа и начало сентября, когда рост растений начинает замедляться. Поздний период стартует во время листопада и длится до прихода морозов. В это время малина останавливает активные биологические процессы.

Во время подготовки к зиме малине требуются обрезка, подкормка, полив и защитные мероприятия.

Обрезка

Первым делом необходимо провести обрезку. Она включает в себя удаление всех двухгодичных веток. Они в любом случае засохнут.

Также нужно срезать побеги, которые были повреждены вредителями.

Желательно, чтобы на 1 кв. м оставалось не более 10 побегов. Оставляем только здоровые ветки, а остальные следует срезать. Чем реже будут расти кусты, тем лучше для них. Солнце эффективнее согревает, корни быстрее напитываются влагой. Благодаря этому плодоношение будет обильнее.

Обрезку нужно выполнять только острым секатором. Побеги срезаются под корень, т.к на оставшихся «пеньках» могут поселиться вредители. Такие места являются привлекательными для галлиц. Также через полые побеги в зимнее время к корневой системе поступает холодный воздух. Это повышает вероятность промерзания и гибели куста.

Однолетние побеги нужно укоротить на 15 см. Не следует оставлять длинные побеги, так как они забирают на себя много влаги. Срезанные части сжигаются за пределами участка, чтобы предотвратить заражение растений вредителями и различными грибковыми заболеваниями.

Подкормка

Осенью землю в малиннике обязательно перекапывают. Одновременно с этим вносим удобрения. Благодаря осенней подкормке растения лучше перенесут зиму. К тому же кусты будут лучше расти весной. Для укрепления растений и повышения их зимостойкости на каждый квадратный метр почвы вносят 5 г сульфата марганца и 3 г сульфата цинка.

Но нужно помнить, что избыток удобрений только навредит кустам. Они станут угнетенными, и у них снизится устойчивость к заболеваниям.

Полив

Осенью значительно снижают полив, а в сентябре вовсе прекращают. Это нужно для того, чтобы побеги успели хорошо одревеснеть и нормально перенести даже сильные морозы. Если лето было засушливым, а осень сухая, то малину все же иногда поливают.

Поздней осенью выполняю влагозарядный полив саженцев. Эта процедура помогает молодым растениям перенести зиму.

Влагозарядный полив нужно проводить до промерзания почвы. Желательно делать это примерно за неделю до прихода морозов. Чтобы не пропустить подходящие дни, я ориентируюсь на прогноз погоды.

Обработка

После прихода первых морозов обрабатывают малинник 2 %-й бордоской жидкостью. Если снег уже выпал, набрасывают его на кусты.

Также поздней осенью нужно провести такие виды обработки:

от мхов и лишайников — обрабатывают грунт под кустами слабым раствором медного купороса;

от грибков — используют раствор бордоской жидкости;

от паразитов — применяют инсектициды («Каратэ Зеон, », «Би 58 Новый, КЭ» или «Рогор – С, КЭ»).

Профилактика заболеваний малинника должна выполняться поздней осенью. В это время убирают все сломанные ветки, остатки сорняков, мульчу, опавшие листья. После этого снова обрабатывают кусты бордоской жидкостью. В этот раз используют концентрацию в 5 %. Проводить обработку необходимо в сухую погоду.

Укрытие и утепление

Укрытие является одним из самых важных этапов при подготовке малины к зиме. К нему нужно подходить ответственно, чтобы кусты нормально перенесли морозы и порадовали обильным урожаем в следующем сезоне.

Перед укрытием нужно немного засыпать почвой корневую шейку и разровнять участок вокруг кустов. Также нужно убрать все листья с побегов.

После этого нужно осторожно пригнуть ветки к земле и закрепить их при помощи металлических скоб. Высота согнутых кустов должна быть примерно 50 см. Их засыпет снегом, и они будут в тепле.

Но если зимы в регионе малоснежные, кусты следует укрыть лутрасилом. В крайнем случае можно использовать опавшие листья плодовых деревьев.

Снегозадержание

Снегозадержание — это накопление снега на участке. Он поможет защитить кусты от ветра и вымерзания, а также увеличит запас воды в земле к приходу весны. Оптимальная толщина слоя — от 60 см и до 1 м. При этом необходимо заполнить все пространство между кустами. Чтобы снег не разметался по участку от ветра, рядом с кустами устанавливают фанерные щиты. Также можно использовать любой листовой материал.

Подготовка малины к зиме является очень важным делом. Если соблюдать простые рекомендации, вы получите вкусный и большой урожай.

Ведущий агроном- государственный инспектор

Буда-Кошелевской РГИ по СК и ЗР

А.В. Гензе