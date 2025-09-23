В памятном мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, прокурор района Андрей Комаров, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит, руководитель республиканской поисковой организации Общественного объединения «Белорусский союз суворовцев и кадет», руководитель поискового клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища Павел Денисенко, представители силовых структур, районных общественных организаций и политических партий, учащиеся и педагоги, кадеты, представители трудовых коллективов, жители агрогородка.

Открывая митинг, Сергей Халдай обратился к землякам:

– На протяжении уже многих лет на территории нашей страны ведутся поиски неизвестных солдатских захоронений, благодаря чему у родных и близких появляется возможность узнать, где и как погибли их отцы, деды и прадеды. Огромнейшая заслуга в этом деле принадлежит поисковым отрядам и общественным объединениям, которые ежегодно, несмотря порой на самые неблагоприятные погодные условия, продолжают поиски пропавших солдат.

В ходе таких поисковых работ, проводившихся в 2025 году, останки воинов и сопутствующие предметы снаряжения и амуниции были обнаружены на территории Рогинского сельсовета 52-м специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь совместно с членами поискового клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища.

Сегодня их останки обретут место вечного упокоения среди своих сослуживцев, погибших на территории нашего района. Ведь каждый солдат, отдавший свою жизнь за Родину, заслуживает достойных проводов в последний путь.

Сегодня у братской могилы собрались те, кто свято хранит память о тех героических событиях, которые навсегда останутся в наших сердцах. Великая Отечественная война унесла миллионы человеческих жизней и стала самым страшным событием 20-го столетия.

К сожалению, имена солдат, останки которых мы сегодня предаем земле, нам неизвестны. Но они не будут безымянными. Их имена – великие советские солдаты! Каждый из них не жалел жизни ради свободы родной земли и ради своего народа. А мы, наследники Победы, предавая земле их останки, исполняем наш гражданский и нравственный долг, – долг перед ушедшими поколениями героев во имя воспитания и становления наших детей и молодежи, кто в будущем будет хранить память и благодарность за дар свободы и независимости.

Особые слова признательности и благодарности от себя лично, от депутатского корпуса, районного исполнительного комитета выражаем военнослужащим 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь, а также всем, кто проводит поисковые работы.

«Бессмертен подвиг народа в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы низко склоняем головы перед подвигом воинов-освободителей. Вечная слава тем, кто выстоял! Вечная слава героям, павшим в боях за Родину! Пусть чистым и ясным будет небо над нашей родной белорусской землей!» – пожелал Сергей Анатольевич.

Андрей Комаров напомнил о чудовищных фактах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной: «Всего за годы оккупации на территории Беларуси действовали свыше 580 лагерей смерти. Фактически немецкие власти реализовывали политику геноцида белорусского народа, который был поставлен перед выбором самой возможности существования. И он свой выбор сделал. Белорусы не приняли нацистскую идеологию, не смирились с уготованной для них судьбой рабов и дали оккупантам неожидаемый ими отпор. Массово уходили в партизаны, подполье, оказывали посильную помощь бойцам Красной Армии. Итогом этой борьбы совместно с другими братскими народами СССР явилась безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Многим на Западе хотелось бы забыть о зверствах, которые чинили их отцы и деды на нашей земле. Они уже переписали историю войны в своих учебниках, предали забвению великий подвиг советского солдата, кровью заплатившего за свободу и жизнь народов Европы. Теперь посягнули на нашу историческую память. Но, как и 80 лет назад, белорусы дают отпор прежде всего сохранением исторической памяти о подвиге своих предков, о безвинных жертвах палачей». Андрей Олегович выразил уверенность: «Сегодняшней акцией мы не только отдаем дань памяти погибшим воинам, склоняем головы перед их подвигом, но и даем бой в необъявленной Западом войне за сохранение исторической памяти и справедливости, за укрепление государственного суверенитета Республики Беларусь».

Павел Денисенко поделился с присутствующими, как проводились поисковые работы, какой объем информации, документов предстояло изучить. Он также выразил огромную благодарность семье Владимира и Светланы Черняковых, которые оказывали всестороннюю помощь при проведении кадетской поисковой Вахты памяти 2025 года.

Память павших почтили минутой молчания. Литию о погибших воинах-защитниках совершил благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Перезахоронение сопровождалось троекратным залпом.

В знак памяти и скорби к могиле воинов-защитников участники митинга возложили цветы.

Благодаря совместной работе сотрудников историко-культурного центра района, участников клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища, представителей 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Республики Беларусь останки двух советских солдат обрели вечный покой и перезахоронены в братскую могилу. Имя третьего, 23-летнего рядового Абдуллажана Дадабаева, станет достоянием не только его семьи, но и всего народа Узбекистана. Сегодня его останки будут переданы представителям делегации Республики Узбекистан на мемориале г. Буда-Кошелево. Спустя 84 года советский солдат вернется на родину.

На территории нынешнего лесного массива на участке 63 Викторинского лесничества в августе 1941-го шли ожесточенные бои: советские войска стояли насмерть, нанося большие потери противнику и препятствуя его продвижению в Гомель. По спискам безвозвратных потерь здесь погибли сотни бойцов Красной Армии. Их имена до сих пор неизвестны. Это дает основание поисковикам-кадетам продолжить обследование местности с целью обнаружения их останков и перезахоронения с почестями. Они это заслужили и достойны того, чтобы их имена были увековечены и не были преданы забвению.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко