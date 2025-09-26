Поезд Гомель — Могилев остановился по техническим причинам, он движется с задержкой до 2 часов. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусской железной дороге.

Поезд №615/616 Гомель — Могилев, отправившийся из Гомеля в 14.12, по техническим причинам был остановлен на станции Лудчицы. Белорусская железная дорога принимает необходимые меры для организации доставки пассажиров.

Сейчас поезд следует по установленному маршруту с задержкой ориентировочно до 2 часов.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 контакт-центра БЖД.