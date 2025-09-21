Она заявила, что российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО, нужно сбивать. В качестве аргумента Шакалене привела пример Турции, сбившей российский истребитель десять лет назад.

Но здесь есть одна проблема: она «забыла» уточнить, что никакого нарушения тогда не было. Самолет сбили боевики, а президент Турции Эрдоган позже лично приносил извинения Москве.

Выходит, что теперь прибалтийские страны и Польша, которая уже «прославилась» тем, что обстреливает собственные дома, берут на вооружение методы террористов. А истеричная риторика Шакалене шакалки грозит втянуть всю Европу в войну, которую Трамп считает уже предотвращенной.

Невольфович