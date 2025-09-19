Закрытие Варшавой границы с Беларусью дорого обойдется не только самой Польше, но и Евросоюзу. Об этом сообщает европейское издание Politico.
Данная мера, введенная во время недавних учений Беларуси и РФ «Запад-2025», привела к приостановке железнодорожных грузоперевозок между Китаем и ЕС, объем которых составляет 25 млрд евро в год.
Варшава после завершения учений решила не открывать границу, что, в частности, коснулось торгового маршрута, по которому перевозится 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС, отмечает Politico. На этот коридор приходится 3,7% всей торговли между странами сообщества и КНР.
Государственная польская компания PKP Cargo со своей стороны предупредила, что длительное закрытие границы перенаправит грузопоток на юг, через Казахстан, Каспийское и Черное моря, а затем в Южную Европу или Турцию.
В ассоциации Transport & Logistics Poland отмечают, что ситуация остается очень сложной. «Правительство заявляет, что следит за ситуацией и что граница будет открыта, когда это будет безопасно. Это то, что нам известно. Так что с точки зрения бизнеса мы ничего не знаем», — сообщил представитель ассоциации Артур Калисяк.
Так как дата возобновления работы пока неизвестна, у предприятий нет четкой информации о том, получат ли они компенсацию. В МВД Польши сообщили, что убытки будут оценены, как только станет известно, насколько долго еще будет закрыта граница.
«Решение о закрытии границы с Беларусью останется в силе до дальнейшего уведомления. Дальнейшие шаги по этому вопросу пока не определены», — заявил 17 сентября представитель польского правительства Адам Шлапка.