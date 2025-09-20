20 сентября 1944 г. Чрезвычайная Государственная комиссия обнародовала сообщение о зверствах немецко-фашистских захватчиков в Минске. Целенаправленно уничтожались институты и школы, театры и больницы, детские сады и ясли. Тысячи мирных жителей – женщины, дети, старики – вместе с военнопленными были замучены и расстреляны.

Места массовых захоронений вблизи столицы – Глинище, Благовщина, Уручье и другие – хранят страшную правду о сотнях тысяч невинных жертв. Всего в Минске и его окрестностях фашисты уничтожили около 300 тыс. чел.

Сегодня в нашей стране продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа. Мы обязаны это помнить, чтобы это никогда не повторилось.

Беларусь помнит и защищает историческую правду. Никому из нацистских палачей не удастся избежать ответственности за свои злодеяния!

