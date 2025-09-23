На встрече с трудовым коллективом БМЗ говорили о Дне народного единства и о его значимости в истории нашей страны.

Жить в мире и согласии – характерная черта и ценность белорусского государства. Это фундаментальная основа нашей государственной политики. Руслан Пархамович подчеркнул, что каждый белорус должен знать свою историю. А она доказывает, что мы сильны, когда сохраняем единство и общность.

Встреча прошла в формате диалога. Работники задавали вопросы о расширении туристических маршрутов на Гомельщине, основных направлениях развития региона и ее цифровизации. Спрашивали сталевары и когда в Жлобине появятся электробусы. К слову, скоро в райцентре выйдут на линию семь новых автобусов, и еще один будет работать на пригородном маршруте. Это значительно улучшит качество обслуживания населения.

