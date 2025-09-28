Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова поздравила работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным праздником.

Машиностроительная отрасль — это сердце белорусской промышленности и основа национальной экономики.

Ваш профессионализм, высокие компетенции и богатый производственный опыт, который вы успешно сохранили с советских времен, позволяют сегодня создавать современную, конкурентоспособную автомобильную технику и оборудование, востребованные на внутреннем и зарубежных рынках.

Наши крупнейшие предприятия, известные на весь мир флагманы — гордость отечественной промышленности. Это заслуга прежде всего многочисленных трудовых коллективов, которые ежедневным самоотверженным трудом демонстрируют единство и сплоченность, пишут историю современной независимой Беларуси, обеспечивают технологический суверенитет нашей страны, закладывая потенциал на долгие годы вперед.

Работа каждого из вас — это сплав инженерной мысли, конструкторского новаторства и мастерства. Вы решаете сложные производственные задачи, создаете новые виды техники, которые помогают развивать агропромышленный комплекс, транспортную, строительную и другие сферы народного хозяйства.

Особая благодарность — ветеранам за ваши знания, изобретательность, сохранение преемственности в стратегически важной отрасли, безграничную преданность избранному делу и Родине.

Желаю вам творческого вдохновения, железного терпения и неиссякаемой энергии для реализации грандиозных планов и достижений новых вершин.

Счастья, мира, крепкого здоровья вам и вашим близким.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь