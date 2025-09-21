Председатель Совета Республики Наталья Кочанова от имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и себя лично поздравила работников и ветеранов лесохозяйственной отрасли с профессиональным праздником:

Сегодня лесное хозяйство — это стратегически важная отрасль национальной экономики нашей страны. По ряду ключевых показателей Республика Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Во многом это результат многолетнего, кропотливого и благородного труда отечественных лесоводов.

Работники лесного хозяйства — профессионалы, преданные своему делу и добросовестно выполняющие свой долг перед людьми и природой. Благодаря вашей добросовестной работе вносится достойный вклад в устойчивое развитие лесохозяйственного комплекса, совершенствуется природоохранная инфраструктура, сохраняется зеленое богатство страны, которое с благодарностью будут приумножать еще многие поколения белорусов.

Особые слова благодарности ветеранам. Ваша высокая компетентность и колоссальный опыт заслуживают искреннего уважения и являются ярким примером для молодых специалистов лесного хозяйства.

Дорогие друзья, желаю всем вам успешной реализации поставленных целей, эффективного решения важных созидательных задач на благо родной Беларуси и нашего народа. Здоровья, мира и благополучия вам и ваши близким.

Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь