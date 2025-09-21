После утренней праздничной литургии верующие идут домой, где накрывают стол. Время праздника не приходится на пост, поэтому разрешены рыба, мясо, яйца, молочные продукты.

Вместе с тем священники уточняют, если 21 сентября приходится на среду или пятницу, то следует воздержаться от мясных и молочных блюд.

В народе Рождество Пресятой Богородицы еще называют «Малой Пречистой»: Большая Пречистая была на Успение пресвятой Богородицы, 28 августа.

У народном календаре время этого Богородичного праздника – особое. Ведь завершается уборка урожая, люди готовились к зимнему периоду и просили Матерь Божью о том, чтобы она спасала от невзгод и потерь. Через несколько недель у православных будут еще один Богородичный праздник – 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы.

Как отмечают священнослужители, самое важное, что нужно сделать на этот праздник, – это исповедоваться, а также принять причастие.