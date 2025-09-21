Праздничные службы на этот Богородичный праздник отличаются особой торжественностью, священники облачены в голубые одеяния, а храмы богато украшены цветами.
Рождество Пресвятой Богородицы относится к Великим двунадесятым праздникам, это один из самых любимых и почитаемых праздников.
Он всегда приходится на 21 сентября, эта дата является особенной для всех православных, потому что Богородица считается защитницей и заступницей всех христиан. Верующие возносят ей молитвы в самых трудных житейских случаях.
Службы на 21 сентября отличаются особой торжественностью, ведь это один из самых главных Богородичных праздников. В храмах много цветов, которыми украшены иконы Богородицы. Священнослужители облачены в голубые одеяния. Голубой цвет одежды используется на все Богородичные праздники – Благовещение, Успение, Покров Пресвятой Богородицы, Введение во храм. Он означает высшую чистоту и непорочность.
Родители Девы Марии
В Рождество Пресвятой Богородицы православные верующие особенно чествуют родителей Девы Марии.
Как гласит церковное предание, будущая Матерь Божья родилась, когда ее родители Иоаким и Анна находились в почтенном возрасте. Но на небесах уже знали, что это будет особая девочка, «живое жилище Божее», ведь у юной Марии от непорочного зачатия родится Спаситель Иисус Христос.
История Нового Завета начинается с рождения на свет Пресвятой Девы Марии, хотя в самом Новом Завете нет упоминания о том, что родилась Мария, даже нет имен ее родителей.
Но этот пробел восполняет церковное предание, записанное в древнем христианском апокрифе, который называется Протоевангелием Иакова. Датируется он предположительно серединой ІІ века.
Что нужно делать верующим на Рождество Пресвятой Богородицы
Как отмечают священнослужители, самое важное, что нужно сделать на этот праздник, – это исповедоваться, а также принять причастие.
После утренней праздничной литургии верующие идут домой, где накрывают стол. Время праздника не приходится на пост, поэтому разрешены рыба, мясо, яйца, молочные продукты.
Вместе с тем священники уточняют, если 21 сентября приходится на среду или пятницу, то следует воздержаться от мясных и молочных блюд.
В народе Рождество Пресятой Богородицы еще называют «Малой Пречистой»: Большая Пречистая была на Успение пресвятой Богородицы, 28 августа.
У народном календаре время этого Богородичного праздника – особое. Ведь завершается уборка урожая, люди готовились к зимнему периоду и просили Матерь Божью о том, чтобы она спасала от невзгод и потерь. Через несколько недель у православных будут еще один Богородичный праздник – 14 октября отмечается Покров Пресвятой Богородицы.