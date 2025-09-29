В ходе рабочей поездки Татьяна Кручко ознакомилась с производственной базой ООО «НПГ Мариленд-Бел» и встретилась с коллективом предприятия.





ООО «НПГ Мариленд-Бел», основанное в январе 2020 года, специализируется на изготовлении гибких нержавеющих гофрированных элементах для трубопроводов различного предназначения. Мощности предприятия позволяют производить широкий спектр продукции: сильфоны и сильфонные компенсационные устройства, гибкие гофрированные нержавеющие металлорукава. Более 70 процентов выпускаемой продукции под брендом «Мариленд» изготавливается по индивидуальным проектам покупателей. В качестве основных стран-экспортеров выступают Российская Федерация и Казахстан.

День народного единства: значение мира и согласия – основная тема встречи Татьяны Кручко с работниками ООО «НПГ Мариленд-Бел». До ее обсуждения вниманию присутствующих был представлен видеофильм «Путь к единству», повествующий об истории возникновения значимой для страны даты, основных событиях, предшествующих воссоединению Западной Беларуси с БССР.

Татьяна Леонидовна обозначила, что в 2021 году мы вернулись к необходимости празднования Дня народного единства как государственного праздника. И это было, прежде всего, желание простых граждан, которые хотят жить в едином и мирном государстве, в котором во главу угла должны ставиться интересы белорусского народа. Миролюбивая политика Беларуси – наш национальный бренд. Общеизвестна и позиция Главы государства как миротворца: неслучайно Беларусь выступает в качестве миротворческой площадки. Не менее важной ее частью является этноконфессиональная: 25 религиозных конфессий живут в Беларуси в мире и согласии. Миролюбивая политика нашей страны находит признание во всем мире: в июле прошлого она стала полноправным участником ШОС. Вступление в ШОС – это гарантия нашей безопасности, в том числе экономической. С октября 2024 года Беларусь является партнером еще одного мощного мирового объединения – БРИКС. Несмотря на сложную геополитическую обстановку Республика Беларусь остается открытой к внешним контактам не только со странами-участницами ШОС и БРИКС. При этом авторитет Беларуси и нашего Президента в мировом сообществе остается незыблемым.

Участники диалога сошлись во мнении, что, обращаясь к событиям почти вековой давности, мы не должны забывать уроки истории. Ведь память циклична: если мы усваиваем уроки прошлого, значит не повторяем его ошибок.

Татьяна Кручко остановилась на потенциале Гомельщины как индустриально развитого региона, богатого на полезные ископаемые, лесные массивы, а также имеющего богатое историко-культурное наследие.

В ходе встречи обсудили также вопросы профориентации, подготовки специалистов рабочих специальностей, возможности получения в Беларуси, как социально ориентированного государства, достойного образования, медицинского обслуживания и других преференций.

Татьяна Титоренко

Фото автора