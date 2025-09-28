«Являясь градообразующими для небольших районов и населенных пунктов, предприятия отрасли становятся гарантом успешного трудоустройства для сотен молодых специалистов, многие из которых в дальнейшем связывают с машиностроением весь свой трудовой путь».

Вклад предприятий отрасли в экономику сложно переоценить, говорится в поздравлении:

«Сегодня предприятия машиностроения являются первопроходцами

в освоении новых технологий, признанными лидерами в станкостроении, приборостроении, производстве машин и оборудования».

Без техники «Гомсельмаша» на полях, продукции Мозырского машиностроительного и Житковичского моторостроительного заводов, установок «Гомельагрокомплекта» невозможно представить работу агропромышленного комплекса, лесной, строительной, жилищно-коммунальной и других сфер, подчеркнул губернатор.

