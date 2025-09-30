О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2025/2026 года доложила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова.

Следующим вопросом повестки дня стало выполнение плана мероприятий Программы патриотического воспитания населения Буда-Кошелевского района в 2025 году. С основным докладом выступила начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко. Надежда Романова, начальник отдела образования райисполкома, рассказала о реализации Программы патриотического воспитания в учреждениях образования района. Заместитель директора по идеологической работе Буда-Кошелевского опытного лесхоза Татьяна Павлюкова поделилась опытом работы по данному направлению, ознакомив присутствующих с проводимыми в трудовом коллективе мероприятиями.

Татьяна Титоренко

Фото автора