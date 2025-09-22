Сегодня стартовало республиканское экологическое мероприятие «Мы заботимся».
С 22 по 30 сентября по всей стране студенты и учащиеся колледжей будут делать Беларусь чище, активно участвуя в благоустройстве родных городов и районов.
Это ваш шанс:
— проявить гражданскую ответственность,
— объединиться с единомышленниками,
— внести реальный вклад в экологию страны,
— стать частью масштабного движения за чистый и зеленый край.
Подробности, условия проведения и форма заявки доступны здесь.
Вместе мы сделаем нашу страну чище, краше и зеленее!