Опасные преступники скрываются за милыми приветствиями, фотографиями и желанием помочь и поддержать: «Какая ты милая, давай знакомиться», «Я тоже очень люблю этот фильм», «А какой твой любимый герой».

Все происходит безобидно, но это на первый взгляд.

Взамен на «дружбу», даже взрослые подростки поддаются на уловки, а педофил получает желаемые фотографии и даже встречи.

Преступник может найти жертву в сетевой игре, в социальной сети, реже на улице, ведь есть средство оставаться незамеченным – глобальная сеть.

«Доверительная беседа» перерастет в шантаж и получение желаемого.

Важное правило «Мое тело только мое дело!» и правило «билборлда».

Все, что Вы пишите в сети, Вы готовы видеть на билборлде? Если нет, то просто не пишите!

