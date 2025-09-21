«В третье воскресенье сентября мы чествуем тех, кто создает, сохраняет и приумножает лесные богатства нашей страны. Тех, кому доверено бережно распоряжаться важнейшим природным ресурсом и чье мастерство – гарантия экологической безопасности нашей республики».

Особые слова благодарности губернатор выразил лесоводам Гомельской области: от работников лесничеств и питомников до специалистов по охране лесов от пожаров и вредителей:

«Благодаря вашему труду ежегодно закладываются новые лесные культуры, укрепляется лесной фонд области, а продукция гомельских лесхозов с честью представляет Беларусь на международном рынке».

Гомельщина официально