«Этот праздник объединяет всех, кто связал свою жизнь с туристической сферой, и тех, кто просто любит открывать новые маршруты, знакомиться с красотой родной земли и мира вокруг».

Туризм сегодня – важный фактор социального и экономического развития страны, средство гражданско-патриотического воспитания молодежи, возрождения и популяризации историко-культурного наследия, говорится в поздравлении:

«Во многом именно благодаря труду работников туристической сферы Гомельщина становится узнаваемой и любимой, а число гостей региона растет год от года. Пусть каждый маршрут дарит хорошее настроение, верных попутчиков и желание вновь и вновь возвращаться на нашу гостеприимную Гомельщину».

Гомельщина официально