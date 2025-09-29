Абитуриентам этого года будут доступны 14 предметов: русский язык, белорусский язык, физика, математика, химия, биология, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, история Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение, география, китайский язык.

Стоимость участия в РТ по одному предмету — 12,3 рублей.

График РТ в 2025/2026 учебном году:

1-й этап — октябрь — декабрь 2025 года;

2-й этап — январь — февраль 2026 года;

3-й этап — март — апрель 2026 года.

Список учреждений образования, где можно будет пройти репетиционное тестирование, появится в личном кабинете на сайте РИКЗ.

