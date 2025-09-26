Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации, нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил 26 сентября на пленарном заседании высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в честь Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, передает корреспондент БЕЛТА.

Рыженков: мир вновь вернулся в точку, из которой отчетливо видна ядерная угроза

«Чтобы не допустить дальнейшей ядерной эскалации — все просто. Нужна только целенаправленная работа по выработке надежных гарантий безопасности для всех без исключения стран. Будут гарантии — будет доверие, и необходимость в ядерном оружии отпадет сама собой. Мы готовы идти таким путем», — заявил Максим Рыженков.

