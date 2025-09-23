Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует, что согласно Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, с 1 октября в Беларуси наступает сезон загонной охоты на копытных – это лось, кабан, косуля и олень благородный. Охота осуществляется на животных любого пола и возраста, которая продлится до 31 декабря 2025 года.

Согласно Правил охоты, разрешается охотиться ружейным способом:

— загоном и с собаками — в светлое время суток;

— из засады и с подхода — в течение суток;

При этом разрешается использовать для охоты на:

— лося, оленя благородного, лань, взрослого кабана старше 2 лет: нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты;

— на оленя пятнистого, косулю, муфлона и молодняка кабана: нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты.

Породы собак, которым разрешено участвовать в этих охотах, определяется по решению пользователя охотничьих угодий.

В загонной охоте могут принимать участие лица, не являющиеся охотниками – в качестве загонщиков. Их фамилии, наряду с другими участниками охоты, также должны быть указаны на обороте охотничьей путевки. Возраст загонщиков – не моложе 18 лет.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ