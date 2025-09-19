Художественный фильм, созданный национальной киностудией «Беларусьфильм», повествует о выпускнице педагогического университета Татьяне, оказавшейся по распределению в школе небольшого агрогородка. Ситуация усугубляется тем, что совсем юного педагога ставят классным руководителем 11 класса, ученики которого сложные и непростые дети.

Фильм показывает путь становления молодого педагога, ее борьбу с возникшими трудностями и обретение своего места в жизни и профессии. Примечательно, что в создании киноленты участвовали не только профессионалы, но и обычные школьники и учителя.

После просмотра зрители охотно делились своим мнением.

– Фильм очень понравился. Режиссер хорошо передал, как сложно молодому учителю найти контакт с учениками. Эта лента показала, что нужно быть добрым и ко всему относиться с пониманием, – считает Ольга Максименко.

– Я увидела, с какими трудностями сталкиваются и педагоги и ученики. Сегодня важно ценить своих педагогов за их нелегкий труд. И эта картина учит нас хорошо относиться и к учителю, и к своим одноклассникам, отметила – Люба Дмитриева.

Ирина СНЕЖНАЯ

Фото автора