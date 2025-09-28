Как подать электронное заявление на осуществление административной процедуры, разъяснили в службе «одно окно» райисполкома.



Уникальный идентификатор – один из способов, позволяющих получить доступ к личному электронному кабинету на едином портале электронных услуг для подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений, уведомлений о принятых административных решениях и подачи (отзыва) жалоб в электронной форме. Он представляет собой последовательность символов, идентичную идентификационному номеру, указанному в документе, удостоверяющем личность.

Авторизовавшись с помощью уникального идентификатора на «Е-Паслуга», можно получить более 300 электронных услуг и административных процедур. Перечень административных процедур, заявления заинтересованных лиц по которым подаются в электронной форме через единый портал электронных услуг, определен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.04.2024 г. №322 «Об административных процедурах, осуществляемых в электронной форме». Он постоянно расширяется.

Для получения уникального идентификатора следует обратиться с письменным заявлением в службу «одно окно» или к оператору ОАИС, либо в иную госорганизацию, уполномоченную Совмином на его выдачу. Идентификатор включает в себя логин и пароль.

Служба выдачи удостоверится в личности обратившегося с заявлением, проверит указанные в нем данные и то, что гражданин использует содержащийся в заявлении номер телефона (на него придет СМС-сообщение с проверочным кодом). Затем уполномоченный работник назначит уникальный идентификатор и сформирует временный пароль (придет СМС-сообщением). Далее необходимо выполнить авторизацию для входа в личный кабинет. В нем отобразится перечень процедур, которые с помощью уникального идентификатора можно заказать через единый портал. Электронное заявление рассмотрят в том же порядке, что и бумажное. Решение (или уведомление о нем) отразится в личном кабинете пользователя в течение 5 рабочих дней. Административное решение (его копию, выписку) можно также получить непосредственно в уполномоченном органе.

С порядком обращения за осуществлением административных процедур можно ознакомиться на официальном сайте райисполкома в разделе «Одно окно»: https://buda-koshelevo.gov.by/ru или по тел. 8 (02336) 7-28-34. Служба «одно окно» расположена по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина В.И., 7. Единый справочно-информационный номер – 142.