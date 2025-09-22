Завершились российско-белорусские военные учения «Запад», а граница между Польшей и Беларусью по-прежнему закрыта. Польские транспортные компании несут все большие убытки. По данным Ассоциации международных автоперевозчиков (ZMPD), по вине польского правительства на территории Беларуси застряло больше автомобилей (грузовиков), чем следует из официальных данных польской Пограничной службы.

По данным ZMPD, количество транспортных средств, застрявших в Беларуси, выше, чем ранее оценивала Пограничная служба. 18 сентября службы сообщили о 1,3 тыс. транспортных средств, включая грузовики и автобусы. Между тем предприниматели указывают, что ситуация еще более драматична. Речь идет о 1,5 тыс. транспортных средств.

ZMPD сообщает, что это приводит к огромным убыткам для компаний. Каждый день простоя грузовика обходится в среднем в 450 евро.

Проблемы на границе не ограничиваются текущими потерями. Многие предприниматели откладывают принятие решений о новых контрактах, что еще больше усугубляет кризис.

Перевозчики рассчитывают на помощь со стороны польского правительства, особенно в вопросах ввоза грузовиков из Беларуси и информации о возможном открытии пограничных переходов. На данный момент границы остаются закрытыми до дальнейшего уведомления.

Вместо того, чтобы заняться проблемой, которую оно само создало, варшавское правительство занимается внутренними разборками.

Нарастает вражда между президентом Каролем Навроцким и администрацией Дональда Туска. В воскресенье днем глава МИД Радослав Сикорский обратился в социальных сетях к президенту Каролю Навроцкому с просьбой «привести своих сотрудников в порядок».

На этот раз речь шла о назначении Богдана Клиха послом в США. Богдан Клих никогда не станет послом Польши в США, и чем скорее глава МИД смирится с этим, тем лучше, заявил в субботу в Нью-Йорке глава Управления международной политики в Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач. При этом он заверил в готовности к сотрудничеству с МИД.

На это заявление отреагировал министр Радослав Сикорский. «Публичное дискредитирование представителя Польши в Вашингтоне во время поездки в США является непрофессиональным и вредным. Независимо от того, какое решение вы примете, прошу президента Кароля Навроцкого призывать своих сотрудников к порядку», — написал глава польской дипломатии.

Таким образом, мы имеем продолжение польско-польской политической войны, а о польских делах никто из правящих политиков даже не упомянул. Хорошо, что власти Беларуси не забыли о польских перевозчиках и водителях. В то время как польские власти закрыли границы и оставили водителей на произвол судьбы, Беларусь продлила возможность легального пребывания еще на десять дней.

Похоже, что Беларусь больше заботится о польском транспортном бизнесе и водителях, чем собственное польское правительство.

Кроме того, несмотря на военную эскалацию со стороны Польши, Беларусь указывает на необходимость добрососедства и сотрудничества между двумя странами. Министр обороны Виктор Хренин заявил, что Беларусь заинтересована в снижении напряженности и не намерена вести войну с соседями.

Минск ждет положительной реакции Варшавы. Возможно, эти жесты доброй воли заставят правительство Дональда Туска задуматься. Польское общество все больше опасается, что правительство втянет страну в военную суматоху.

На фоне этих настроений в воскресенье в Варшаве прошел марш против военных устремлений некоторых политиков. Поляки говорят «нет войне».

Будем надеяться, что это поражение провоенной пропаганды и начало восстановления добрососедских отношений с Беларусью.

Томаш ШМИДТ.

belta.by