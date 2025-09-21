Юные миротворцы на Линейке мира, посвященной Международному дню мира, приняли обращение к народам планеты, основная идея которого — призыв всех людей и правителей протянуть руку друг другу и провозгласить мир на всей планете Земля во имя жизни, передает корреспондент БЕЛТА.

Линейку мира посетили 700 юных миротворцев из всех 70 учреждений образования Минска, которые носят статус «Школа мира». Это четыре колледжа, четыре центра дополнительного образования детей и молодежи, 17 гимназий, 43 средние школы, два дошкольных учреждения. Республиканский проект Белорусского фонда мира «Сеть Школ мира в Республике Беларусь» реализуется совместно с Министерством образования.



Линейка прошла под слоганом «Действуй сейчас во имя Мира!», который объявлен ООН девизом Международного дня мира в 2025 году.

Председатель Минского городского отделения Белорусского фонда мира Дмитрий Карань отметил, что участники линейки объединились с одной целью — сказать общее «да» миру и «нет» — войне и агрессии. Он поблагодарил «Школы мира» столицы за благотворительные и гуманитарные проекты, реализуемые в основных целях Белорусского фонда мира — мира, добра и дружбы.

Приветствуя почетных гостей линейки, в том числе представителей дипломатического корпуса, Дмитрий Карань добавил, что такое единение с юными миротворцами свидетельствует о понимании: в едином порыве можно сделать мир крепче.

Первая женщина-космонавт Беларуси, заместитель председателя правления Белорусского фонда мира Марина Василевская отметила, что Международный день мира дает уверенность в светлом будущем с его перспективами: учиться, развиваться, совершенствоваться, работать, создавать семьи, растить детей и, конечно, жить под светлым, чистым небом.

Международный день мира — не просто день, а глобальный призыв ко всем странам и народам прекратить огонь, насилие и задуматься над тем, как хрупок мир, как важна и ценна жизнь каждого человека. Это напоминание о том, что сила человечества не в оружии, а в диалоге и дипломатии, подчеркнула депутат Палаты представителей Анжелика Курчак. Она призвала задуматься о значимости этого праздника и указала на важность понимания друг друга, уважения различий между людьми и совместных усилий для достижения мира и согласия. «Мир начинается с каждого из нас: наших мыслей, наших слов, наших поступков», — сказала депутат.

II Минская городская акция «Линейка Мира» проходила на площадке у Свято-Духова кафедрального собора.



Первая Линейка мира «Звон Мiру» состоялась в 2024 году на площади Независимости у знакового символа — Белорусского колокола мира. В ней приняли участие 350 юных миротворцев. Мероприятия призвано привлечь внимание к проблемам войны и мира, формировать культуру мира среди подрастающего поколения, укреплять дружбу и единство между людьми разных национальностей и культур.

Международный день мира установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Отмечается ежегодно 21 сентября и посвящен укреплению идеалов мира среди народов и государств. В 2001 году Генассамблея ООН объявила этот день как день ненасилия и прекращения огня, призывая все страны и народы отмечать его мирными мероприятиями.

Белорусский день мира отмечается во второй вторник сентября (в 2025 году — 16 сентября) и посвящен укреплению мира, согласия и дружбы между народами. Он также служит напоминанием о важности мира и стабильности для развития общества.

Традиционно Белорусский фонд мира эти две даты объединяет в Неделю мира и организовывает различные мероприятия по всей стране, направленные на пропаганду мира и взаимопонимания.