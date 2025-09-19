На повестке – будущее развитие Гомеля: расширение улиц, снос ветхих частных домов, замена сетей, строительство многоквартирного жилья и индивидуальных домов, расширение дорог и тротуаров, создание комфортной инфраструктуры.

«Ваша задача – определить программу сноса на ближайшие тридцать лет, схематично обозначить перспективные участки под ИЖС. Люди должны понимать, где в ближайшее время не будет многоквартирной застройки, чтобы реконструировать свое жилье, проводить модернизацию и возводить новые дома», – поручил председателю Гомельского горисполкома и главам администраций областного центра губернатор.

Участие в совещании принял помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

