- ООО «Дарсер» (место нахождения: г. Гомель, пл. Привокзальная, 1, ком. 733, контактные телефоны: 8 (0232) 21-23-21, +375-29-626-23-21);
2. ЧСТУП «Нефте Строй Ресурс» (место нахождения: г. Гомель, ул. Жарковского, 24А, каб. 504, контактные телефоны: +375-25-698-21-01, +375-25-523-49-47; +375-29-987-09-91);
3. ОДО «СоюзРегионСтрой» (место нахождения: г. Гомель, пл. Привокзальная, 1, ком.743, контактный телефон: +375-29-533-84-47; +375-29-672-06-03);
4. ИП Базанова Виктория Дмитриевна (место нахождения: г. Рогачев, ул. Строительная, 5А, кв. 38, контактный телефон: +375-33-320-32-03);
5. ЧУП по оказанию услуг «Первая юридическая консультация» (место нахождения: г. Гомель, ул. Ирининская, 21Б, офис 6, контактные телефоны: 8 (0232) 33-95-52, +375-29-382-03-28);
6. ООО «Страна успеха» (место нахождения: г. Гомель, ул. Ярославская, 19, офис 2-3, контактные телефоны: +375-29-505-03-05; +375-29-378-55-26);
7. ЧКУП «Диманш» (место нахождения: г. Гомель, ул. Коммунаров, 7А, контактный телефон: 8 (0232) 53-55-35);
8. ООО «Инком энд Тревел» (место нахождения: г. Гомель, ул. Кирова, 17, офис 1-1, контактный телефон: +375-29-174-38-88);
9. ООО «Авангард Сервис» (место нахождения: г. Гомель, ул. Гагарина, 49, офис 3-5, контактные телефоны: 8 (0232) 53-50-65, +375-29-673-46-07);
10. ИП Пойнтнер Е.А. (место нахождения: г. Гомель, ул. Балтийская, 52, кв. 1, контактный телефон: +375-29-651-48-22).