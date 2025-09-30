Решение о запрете к распространению на территории нашей страны приняла, на состоявшемся заседании, Республиканская комиссия по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции. Все эти издания способны нанести вред национальным интересам нашей страны.

В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в вышеуказанный список, Министерство информации в соответствии с абзацем 13 пункта 2 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. №8-З «Аб выдавецкай справе» будет прекращать срок действия свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий.

Мининформ Беларуси