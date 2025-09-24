Международный день глухих отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учрежден в 1958 году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых в сентябре 1951 года. Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая отмечается как Международная неделя глухих.

Цель Дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.

На планете 2500 языков. Но есть и еще одна форма общения, в последнее время все больше и больше интересующая ученых, — язык взгляда и жестов.

Всемирная федерация глухих (ВФГ), которая сегодня объединяет 125 национальных организаций всех пяти континентов, в 1950-е годы для обслуживания международных мероприятий глухих, то есть конгрессов, симпозиумов, конференций, в том числе и спортивных, разработала Жестуно — систему жестов.

В 1760 году аббат де Л’Эпе основал первую школу во Франции — Парижский институт глухонемых. Аббат был основоположником мимического метода, большим сторонником жестового языка.

Не верьте в тот миф, что глухие замкнуты и необщительны. Десятки замечательных и великих личностей были глухими. Пьер де Ронсар — поэт эпохи Возрождения, которого называли «принцем французских поэтов», был прекрасным фехтовальщиком и танцовщиком.

История знает и другие великие имена. Виктор Гюго — автор «Собора Парижской Богоматери». Людвиг Ван Бетховен — величайший композитор. Антонио Станьоли — один из итальянских художников. Клод-Андре Десен — французский скульптор. Жан-Жак Руссо — французский философ и писатель.

В настоящее время, по данным ВОЗ, разными нарушениями слуха страдает около 466 миллионов человек — это более 5% населения мира, из них больше половины страдают от инвалидизирующей потери слуха.

ВФГ имеет статус ассоциированного члена в ООН, ЮНЕСКО, Международной организации труда и Всемирной организации здравоохранения. В Международный день глухих федерация рекомендует и призывает все ассоциации глухих к проведению кампаний по привлечению внимания политиков, властей, СМИ и общественности к проблемам людей с нарушением слуха.

В рамках Международного дня глухих в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей линии» с врачом-оториноларингологом Дерушевой В.А. Свои вопросы вы можете задать 26 сентября с 9.00 до 11.00 по телефону 7-60-58.

Также, УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» напоминает, что лицам с нарушением слуха имеется возможность вызова машины скорой медицинской помощи и врача на дом по СМС сообщением на номер +375-29-121-32-49 (отделение скорой медицинской помощи) и +37529-397-77-03 (регистратура районной поликлиники).

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ»