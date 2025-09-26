В Беларуси определен график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2026 году. Соответствующее постановление Министерства образования от 17 сентября №166 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, испытания по белорусскому и русскому языкам пройдут 29 мая. Обществоведение, химию, физику, историю Беларуси в контексте всемирной истории выпускникам предстоит сдавать 26 мая и 5 июня. Тестирование по математике, биологии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский), географии состоится 26 мая и 2 июня.

Время начала централизованного тестирования, в том числе в резервные дни, — 11.00.

Резервными днями для ЦТ определены 18 июня — для всех предметов, 22 июня — для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 20 июня — по остальным предметам.

Сроки регистрации абитуриентов для прохождения централизованного тестирования в резервные дни — с 8 по 11 июня.

Документом определены и сроки выдачи абитуриентам сертификатов централизованного тестирования пунктами проведения централизованного тестирования — с 1 июля.

Постановлением утвержден также перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения централизованного тестирования и пунктами регистрации для прохождения централизованного тестирования. В перечне 40 учреждений образования в областных, крупных районных центрах и столице. Утверждена и инструкция об определении требований к организации пунктов регистрации для прохождения ЦТ, аудиторий (помещений) для проведения ЦТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.