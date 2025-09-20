В аграрном секторе легкого хлеба не бывает. Здесь важен труд каждого, начиная от скотника и заканчивая директором хозяйства. Все стараются максимально использовать свои знания и умения на благо сельхозпредприятия. Такие люди работают и в КСУП «Кривск».

В ответе за сохранность зерна



Заведующая зерноскладом Ирина Забелова в этом году стала одной из победительниц районного конкурса «Слава женщинам труда» в номинации «Женщина-труженица». На первый взгляд в ее профессии нет ничего сложного. Но на деле она отвечает за все процессы на складе. В частности, за приемку зерна, его хранение и отгрузку. От качества ее работы во многом зависит будущий урожай.

– Я принимаю зерно, проверяю, чтобы оно было сухим и не начало портиться. Моя основная задача – сохранить его в четырех складах в оптимальном состоянии до следующего года, до весеннего сева, – посвятила в тонкости профессии Ирина Ивановна. – Также слежу за чисткой зерна с помощью зерноочистительного агрегата «Пектус», выполнением госзаказа, содержанием территории зерносклада в чистоте. Что касается рабочего дня, то первым делом утром открываю склады. Затем приезжает погрузчик, и мы снабжаем семенами технику для транспортировки в поле, где ведется сев. Домой ухожу только после того, как отправлю последний автомобиль. А в уборочную зачастую и вовсе до позднего вечера задерживалась.

В подчинении у завскладом три работника. Василий Кучинский отвечает за очистку зерна на «Пектусе» и его протравливание, Марина Манулина следит за чистотой и порядком на территории склада, а весовщик Наталья Елисеева занимается взвешиванием зерна. Как говорит Ирина Забелова, на этих людей смело можно положиться, они хорошо знают свое дело.

Стоит заметить, что КСУП «Кривск» далеко не первое место работы Ирины Ивановны. До этого уроженка Ветковского района трудилась поваром, воспитателем в детском саду. Кстати, после окончания школы она отучилась в ПТУ №179 в Костюковке на хозяйку усадьбы (в эту специальность входили три профессии: повар, швея и плодоовощевод).

В 2014 году Ирина Забелова вышла замуж и вскоре переехала с супругом в Кривск. Сперва была подсобным рабочим на зерноскладе, в нынешней профессии – около 3 лет. Безусловно, работа отнимает немало времени, но Ирина еще и за огородом смотрит, и домашних птиц выращивает.

Успевает на работе и счастлива дома

Заведующая доильно-молочным блоком и молочно-товарным комплексом Татьяна Демиденко животных любит с детства. Родители содержали большое хозяйство, так что маленькая Таня нередко вместе с мамой доила корову, кормила свиней, гладила по гриве лошадь. Жила она тогда в д. Великий Бор Хойникского района. Там же окончила школу, затем пришла в местное хозяйство работать.

В Кривск Татьяна Васильевна переехала в 2007 году, устроилась на ферму.

– Начинала оператором машинного доения, а потом была помощником бригадира. Сегодня отвечаю за работу ДМБ и МТК. В 5 часов утра подъем, так как в 6 начинается дойка. Но рано вставать я давно привыкла, для меня это не сложно. Самое непростое в моей работе – правильная организация производственного процесса. Да и найти к каждому подход – важное дело, так как это может напрямую повлиять на работу всего комплекса или доильно-молочного блока. Всегда отношусь к подчиненным по-доброму, только так можно получить необходимую отдачу.

Татьяна Демиденко довольна своей работой. Но настоящее счастье ее ожидает дома – семеро детей и один внук!

– У моих родителей было пятеро детей. Я видела, как непросто им было растить нас. Поэтому никогда не думала, что тоже стану многодетной мамой. Но мы с мужем Сергеем счастливы, что у нас дома своеобразный детский садик: три сына – Алексей, Дмитрий, Никита и четыре дочери – Алина, Виолетта, Кира, Анастасия, а также внук, – признается Татьяна Васильевна. – Я счастливая мама и бабушка!

К слову, моя собеседница является победительницей прошлогоднего конкурса «Славим женщину труда» в номинации «Женщина-мать». Она старается всегда поддерживать своих детей в их начинаниях. Например, Кира обучается игре на пианино в Кривском филиале Уваровичской ДШИ. Туда же, только в подготовительный класс, ходит и Настя.

Евгений Коновалов

Фото автора

УНП 400041385