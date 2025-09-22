Польский премьер Дональд Туск заявил, что на территории Польши не обнаружили ни одного дрона с боевой частью после инцидента, произошедшего в ночь с 9 на 10 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info, который вел трансляцию пресс-конференции польского премьера.

«Пока не было повода для того, чтобы утверждать, что какая-то из этих находок могла представлять угрозу. Пока что не было подтверждено ни одного случая вооруженного дрона, который мог бы взорваться», — отметил Туск.

Кроме того, он подчеркнул, что не каждый найденный в последние дни на территории Польши беспилотник имел отношение к инциденту с нарушением польского воздушного пространства в ночь с 9 на 10 сентября. По его словам, гражданские беспилотники распространены повсеместно в Польше. Туск добавил, что в последние дни уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что это не были объекты, связанные с недавним нарушением польского воздушного пространства.

Также премьер заявил на сегодняшней пресс-конференции, что Польша «будет сбивать летающие объекты без каких-либо вопросов, если они нарушат нашу территорию и пролетят над Польшей». Как пишет издание Onet, Туск указал, что Польша находится в постоянном контакте со своими союзниками и готова к «любому решению, направленному на уничтожение всех объектов, которые могут представлять для нас угрозу». «Но мне нужно быть на 100% уверенным, что союзники отнесутся к этому так же, как и мы, что если конфликт перейдет в очень острую фазу, мы не останемся одни», — отметил Туск.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши была задействована статья 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Ранее депутат Сейма обвинил Туска во лжи и манипулировании фактами. В видеозаявлении на YouTube-канале Гжегожа Михала Брауна говорилось, что Туск манипулировал, скрывая информацию о том, что белорусские службы на протяжении всей ночи, в течение многих часов, информировали польские службы о приближающихся беспилотниках. Более того, белорусы даже вмешивались и сбивали те, которые летели через Беларусь.

belta.by