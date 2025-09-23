Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава откроет закрытые с 12 сентября погранпереходы на границе с Беларусью. Об этом сообщает польский портал Onet.

«Мы приняли решение совместно с министром внутренних дел, который сегодня издаст соответствующее распоряжение об открытии железнодорожных и автомобильных пограничных переходов с Беларусью», — заявил Туск.

Уточняется, что погранпереходы будут открыты в 0.00 25 сентября по местному времени (1.00 25 сентября по минскому времени).

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла границу с Беларусью «до дальнейшего уведомления». Глава МИД Беларуси Максим Рыженков отмечал, что закрытием границы Варшава подложила мину под отношения с другими странами. Власти Польши также признавали, что приостановка приграничного движения является проблемой для перевозчиков.

belta.by