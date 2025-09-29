Согласно Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2025 г. №286, на территории района начали поэтапное включение отопления: с 26.09. 2025 г. дошкольные, школьные и объекты здравоохранения, учреждения социального обеспечения; с 30.09.2025 г. жилищный фонд, общежития, общегородские бани. В течение 10 суток после начала подачи теплоносителя производится проверка работы оборудования и первичная его регулировка, осуществляется прогрев стояков и приборов отопления.