Следственным управлением УСК по Гомельской области установлены обстоятельства противоправной деятельности 28-летнего жителя Гомеля в сфере незаконного оборота психотропных веществ.

По данным следствия, в мае текущего года фигурант заинтересовался граффити с рекламой наркошопа, нанесенной на стену городской многоэтажки. Он перешел по ссылке и вступил в переписку с вербовщиком наркоторговцев. Житель Гомеля согласился стать курьером и быстро прошел процедуру «трудоустройства».

В июне фигурант для дальнейшего сбыта приобрел не менее 666,61 гр. альфа-PVP и не менее 130,43 гр. 4-СМС. Он рассчитывал расфасовать психотропы по мелким сверткам и сделать закладки. Однако планы изменил куратор, который срочно потребовал спрятать наркотики и весы.

Под покровом ночи курьер закопал компромат недалеко от кладбища, предварительно взяв пару свертков для личного потребления. В темноте побоялся включить телефонную вспышку для обязательного фотоотчета. На следующий день, отработав смену на предприятии, мужчина вернулся к месту преступления. Там его и задержали сотрудники милиции.

В ходе следствия фигурант полностью признал вину. Причиной вступления в ряды «торговцев смертью» назвал желание отдать долги. На основании собранных по делу доказательств жителю Гомеля предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в крупном размере, организованной группой) и ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка психотропных веществ) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.