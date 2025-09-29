В нашей стране граждане призывного возраста могут воспользоваться своим конституционным правом на замену воинской службы на альтернативную.

Напомним, что Закон «Об альтернативной службе» действует в Беларуси с июля 2016 г. Перечень видов деятельности, к которым привлекают «альтернативщиков» взамен срочной воинской службы, довольно обширный.

Их трудоустраивают в учреждения здравоохранения и социальной сферы, территориальные центры социального обслуживания населения, предприятия жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства. Труд «альтернативщиков» востребован в организациях, которые занимаются озеленением и благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей. Формируется список для работы согласно поданным заявкам областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 сентября 2025 г. №91 актуализирован перечень организаций, в которых граждане могут проходить альтернативную службу. Теперь в нем значатся 385 работодателей.

В ведомстве уточнили, что список дополнен:

— 7 социальными пансионатами;

— 5 территориальными центрами социального обслуживания населения;

Центром социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток».

К слову, именно Минтруда и соцзащиты определяет организацию, в которой гражданин будет проходить альтернативную службу, а также день убытия гражданина к месту ее прохождения.

