В Беларуси проживают около 600 человек в возрасте 100 лет и более. Об этом сообщила журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.



«В возрасте старше 90 лет в стране проживают более 41 тыс. человек. А в возрасте 100 лет и более — около 600 человек. Лидером по долгожителям у нас традиционно является Минск. Среди долгожителей практически 90% составляют женщины», — сказала Марина Артеменко.

Численность людей в возрасте 65 лет и старше в Беларуси составляет почти 1 млн 628 тыс., или 18% от общего количества населения. Замминистра уточнила, что буквально 15 лет назад, в 2010 году, этот показатель не превышал 14%. Женщин среди граждан в возрасте старше 65 лет — 66%.

«На этот день (пожилых людей. — Прим. БЕЛТА) мы смотрим через призму активного долголетия, что, естественно, меняет отношение к старшему поколению. И сегодня общество в старшем поколении видит тот ценный уникальный социальный ресурс, который обладает и значительным опытом, и сохраняет традиции», — подчеркнула Марина Артеменко.