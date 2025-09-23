С 1 октября по 15 апреля в Беларуси вводится ограничение на любую рыболовную деятельность на «зимовальных ямах» — местах, где рыба собирается в холодное время года. Запрет касается не только любительской, но и промышленной ловли.





Список запрещенных мест

Перечень участков водоемов, где нельзя ловить рыбу, утвержден Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Ознакомиться с актуальным списком и картой зимовальных ям можно на сайте Минсельхозпрода.

Штрафы и ответственность

За нарушение правил рыболовства предусмотрены штрафы от 10 до 30 базовых величин (420–1260 рублей). Нарушителей также могут лишить рыболовных снастей.

Если же нанесённый природе ущерб превысит 100 базовых величин (4200 рублей), предусмотрена уже уголовная ответственность по статье 281 УК Беларуси.