В Беларуси корректируются подходы к выдаче физлицам документов, подтверждающих проведение валютно-обменной операции. Соответствующие изменения внесены Нацбанком в инструкцию о порядке проведения валютно-обменных операций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального банка.

В отделениях или обменных пунктах, оборудованных электронными планшетами или дисплеями, уже в сентябре у клиентов появится возможность выбрать: посмотреть чек в электронном виде на экране или получить привычный бумажный чек. В любом случае в документе будет вся важная информация: какая сумма была сдана, какая получена и по какому курсу проведена операция.

«Если вы обмениваете валюту в банкомате или терминале и в нем закончилась бумага, система заранее предупредит вас на экране. Вы сможете принять решение: продолжить операцию без печати чека или отказаться от нее», — добавили в Нацбанке.

Как отметили в пресс-службе, новые подходы делают процесс более гибким и современным, а также учитывают предпочтения. Банки будут хранить информацию о всех операциях, так что права защищены.

Документ вступает в силу после официального опубликования.