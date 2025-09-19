Аграрии Беларуси убрали 24% площадей сахарной свеклы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«Сахарная свекла убрана с 24% площадей, что составляет 26 тыс. га. Накопано 1 млн 230 тыс. т корнеплода средней урожайностью 471 ц/га, что выше прошлогодней на 28,3 ц/га», рассказали в пресс-службе.

По оперативным данным на 19 сентября, с полей страны намолочено 9 млн 7 тыс. т зерна вместе с рапсом. Вклад в общий каравай каждой области: Минская — 2260 тыс. т, Гродненская — 1744 тыс. т, Брестская — 1684 тыс. т, Могилевская — 1265 тыс. т, Гомельская — 1051 тыс. т, Витебская — 1003 тыс. т.

Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы убраны с 99% площадей, что составляет 2395 тыс. га. Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 8,2 ц/га. Продовольственного зерна поставлено в счет госзаказа 666 тыс. т — 95% от плана.

Посеяно озимых зерновых на зерно на площади 549 тыс. га (37% запланированного).

Заготовлено льнотресты 99 тыс. т урожайностью 45 ц/га, что выше прошлогодней на 11,1 ц/га.

Кукуруза на силос и зеленый корм убрана с 25% площадей, что составляет 238 тыс. га.

Заготовлено сена 510 тыс. т (71% плана), сенажа — 13 млн 445 тыс. т (96% плана).

Травяных кормов заготовлено 5 млн 569 тыс. т (55% плана).

Картофеля в стране накопано 225 тыс. т. Средняя урожайность составляет 340 ц/га, что выше прошлогодней на 30,4 ц/га.