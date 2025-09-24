В целях предупреждения возгораний в природных экосистемах и минимизации их последствий, а также повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения в районе прошло специальное профилактическое мероприятие под названием «Зеленый щит», которое организовано спасателями совместно с представителями заинтересованных служб и направлено на защиту природы и сохранение жизни людей.





В ходе мероприятия были проведены рейды на территориях Уваровичского, Узовского и Липиничского сельсоветов. Субъекты профилактики уделили особое внимание выявлению потенциальных пожароопасных участков, а также фактам неудовлетворительного содержания территорий, что может способствовать ухудшению пожароопасной обстановки в населенных пунктах.

Одной из ключевых задач «Зеленого щита» стало проведение широкомасштабной разъяснительной работы среди населения. Спасатели организовали выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, где акцентировалось внимание на недопустимости выжигания сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков на полях. Также были озвучены опасности, связанные с разведением костров и сжиганием мусора в запрещенных местах. Работники службы «101» подробно рассказали о мерах ответственности за нарушения правил пожарной безопасности и о необходимости соблюдения мер общественной и личной безопасности при ликвидации загораний в природных экосистемах.

В завершение бесед с гражданами спасатели ответили на вопросы населения и вручили буклеты с полезной информацией о правилах поведения в случае возникновения пожара.

Профилактическое мероприятие «Зеленый щит» стало важным шагом к обеспечению безопасности жителей района и сохранению природного богатства региона. Осведомленность населения о правилах пожарной безопасности и ответственное отношение к окружающей среде — залог защиты от природных катастроф и сохранения жизни.

Буда-Кошелевский РОЧС