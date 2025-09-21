В 2020 году правительства западноевропейских стран упрекали наше руководство в том, что в Беларуси якобы слишком жестоко, негуманно, недемократично поступали с участниками протестных акций. Среди критиков были и британцы. Однако они, как и представители других стран Евросоюза, в чужом глазу соринку увидят, а в своем бревна не заметят. Яркий пример – разгон мирных протестов, проходивших в защиту одной из пропалестинских организаций, признанной в Великобритании террористической. Правозащитники говорят, что если людей стали задерживать за участие в мирных сидячих протестах, то не все так хорошо в Соединенном Королевстве. Британское правительство вмешивается в дела других государств вместо того, чтобы навести порядок в своей стране. Белорусы никому не указывают, как жить, но и не позволят, чтобы кто-то им извне диктовал, что делать и как быть. Мы живем своим умом!

Евгений Данилов

Фото из открытых источников