Участие в заседании принял заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников, а также генеральный секретарь БКК Дмитрий Шевцов.

Председатель областной организации БОКК Алла Смоляк рассказала об основных показателях и направлениях работы. Всего Красный Крест Гомельщины объединяет 25 районных организаций, в состав которых входят 1488 первичек, свыше 203 тысяч членов общества, 2512 волонтеров и 231 волонтерская группа.

В нашей области работают различные пункты для помощи нуждающимся: центры здоровья, социальные ателье и стирка, детские комнаты, фитнес-центры для пожилых людей и творческие мастерские.

Во время работы конференции участники выбрали делегатов на предстоящий съезд Белорусского Красного Креста. Кроме этого методом отрытого голосования избрали и председателя областной организации, которую вновь возглавит Алла Смоляк.

Гомельщина официально