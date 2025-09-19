Уникальная инициатива объединила работающую молодежь из разных уголков региона на базе учебно-полевого центра БелГУТа, расположенного в поселке Победа.

За право представлять область на республиканском этапе состязания соревновались семь команд, успешно прошедших отборочные испытания. Среди финалистов — юноши и девушки из Железнодорожного, Новобелицкого, Советского районов Гомеля, а также Мозырского, Рогачевского, Калинковичского и Кормянского районов.

Участникам предстоит продемонстрировать навыки в разборке и сборке оружия, возводить фортификационные сооружения. Они присоединятся к снайперской дуэли, будут метать гранаты, преодолевать препятствия, перемещать артиллерийское орудие и многое другое.

Гомельщина официально